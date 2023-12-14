أبو فارس تحرز فضية تصفيات بطولة غراند سلام ووشي للتايكوندو

فازت المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس بالميدالية الفضية لوزن أكثر من 67 كلغ، ضمن تصفيات بطولة غراند سلام ووشي 2023 للتايكوندو المقامة بالصين.

ونالت أبو فارس فضية المسابقة بعد تعثرها في المباراة النهائية أمام بطلة العالم لسنة 2021 والمصنفة ثالثة عالميا هذه السنة ، الروسية بولينا خان بجولتين لواحدة.

وحققت البطلة المغربية ثلاثة انتصارات في الأدوار الأولى وجاءت تواليا على حساب بطلات من الصين من بينهم مو وينجي صاحبة فضية نهائيات غراند سلام 2022 ، والتي سبق وأن فازت عليها البطلة المغربية في نصف نهائي أولمبياد الشباب 2018، لتتمكن من حجز مقعدها في النهائيات.

وستجرى الأدوار النهائية لبطولة غراند سلام يومي 16 و17 دجنبر الجاري بحضور 12 لاعبة في كل وزن (8 من التصفيات 3 بالتصنيف الأولمبي 1 بطاقة دعوة البلد المنظم).

وحصلت أبو فارس عقب فوزها بالميدالية الفضية على 72 نقطة تضاف لرصيدها في ترتيب الاستحقاق الخاص ببطولة الغراند سلام ، الذي يأخذ بعين الاعتبار نتائج بطولات هذه المسابقة سنتي 2022 و 2023 ومن خلاله سيتأهل المصنف الأول في كل وزن إلى أولمبياد باريس 2024.

ويمثل المغرب في نهائيات هذه البطولة بالإضافة إلى فاطمة الزهراء أبوفارس (فضية وزن أكثر من 67 كلغ) ،أميمة البوشتي في وزن أقل من 49 كلغ (تأهلت مباشرة إلى النهائيات بفضل التصنيف).

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