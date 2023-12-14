سنة ونصف لكل منهما.. الحبس النافذ لشخصين بتهمة المثلية الجنسية بالحسيمة
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، إدانة شابين متهمين بالمثلية الجنسية، حيث وزعت عليهما 3 سنوات حبسا نافذا، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي .
وقالت مصادر محلية ، أن القضية تفجرت بعدما تقدم أحد الطرفين بشكاية لدى المصالح الأمنية بخصوص سرقة هاتفه ، وبعد توقيف المعني بالأمر اعترف أن الهاتف تلقاه هدية من المشتكي مقابل ممارسة الجنس عليه ، مشيرا أن الشكاية كيدية بعدما تراجع المشتكى به عن العلاقة بينهما .
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أرجأت في وقت سابق النظر في الملف لمنح مهلة للمتهمين قصد تنصيب محامي للدفاع عنهما.
وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال بعد ان وجهت لهما تهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه.
وجدير بالذكر ان الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي ينص على انه :” يعاقب بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، مالم يكن فعله جريمة أشد.”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
يجب تشديد العقوبات على كل العلاقات المحرمة خصوصا الشذوذية منها
نحن بلد مسلم و كل من يعتبرها حريات شخصية و غيرها من المسميات أقول له :إذهب لبلد غير مسلم و افعل ما شئت أما مت دمت في المغرب فهناك قوانين وضعت مع ما يتماشى مع ديننا الحنيف
كما لا نرضى الفحشاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم و لا نشجع على نشرها
َ الله على كل شيء رقيب
لا حول ولا قوة الا بالله
Hadchy bda kayzid f beladna
Ya rebbi salama chno welina kanchofo
Ay wahed behal hado khaso l i3dam machi l7ebs
فكرة جهنمية عام ونصف وبعدها يطلبون اللجوأ في إحدى الدول الأوربية الله يسهل عليهوم
سيقول بايدن
هذا الحكم ضد الانسانية وضد ثقبة الانسان وسيقول المثليون في الغرب هذا الحكم ضد ثقبنا
وبغاه الشتا تصب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا