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بايتاس: “طلبات الاستفادة من الدعم المباشر ستدقق وتدرس قبل الموافقة”

2023-12-14 / 14:33
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن ملفات الأسر التي ترغب في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، يجب أن تدقق وتدرس ويتم التأكد من المعطيات الواردة بها، لأن القانون يجبر المؤسسات على التأكد من هذه المعطيات.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه بعد الموافقة على الملفات للتي تستجيب للشروط المحددة، سيتم الانتقال الى العملية التالية والمتمثلة في صرف التعويضات، لافتا أن الحكومة ستقوم بالكشف عن آخر المعطيات والمستجدات بخصوص هذه العملية بشكل مستمر.

هذا ويشار إلى أن عدد المسجلين بالمنصة الالكترونية للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ الى حدود يومه الثلاثاء، أزيد من مليون أسرة.

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