إعادة انتخاب خديجة إيلا رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية

أعيد انتخاب السيدة خديجة إيلا، رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي الذي تم عقده يومه الخميس 14 دجنبر 2023 ، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وقبل ذلك، تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، الخاص بالموسمين الرياضيين (2020-2021 )

و( 2021-2022) بالاجماع.

وعقب انتهاء أشغال الجمع العام العادي والانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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