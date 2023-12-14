إعادة انتخاب خديجة إيلا رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية

إعادة انتخاب خديجة إيلا رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية

2023-12-14 / 13:45
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أعيد انتخاب السيدة خديجة إيلا، رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي الذي تم عقده يومه الخميس 14 دجنبر 2023 ، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وقبل ذلك، تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، الخاص بالموسمين الرياضيين (2020-2021 )
و( 2021-2022) بالاجماع.

وعقب انتهاء أشغال الجمع العام العادي والانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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