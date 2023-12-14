الطاقم الطبي للاتحاد يسابق الزمن لتجهيز حمد الله لمواجهة الأهلي في “الموندياليتو”

يكثف نادي الاتحاد السعودي، جهوده من أجل تجهيز اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، للمشاركة في مواجهة الأهلي المصري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الطاقم الطبي للنادي يبذل قصارى جهده لتأهيل الهداف المغربي، حتى يكون جاهزا خلال مواجهة الأهلي المصري.

وكان حمد الله قد غاب عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لمنافسة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز النادي السعودي بثلاثية نظيفة.

وستجرى مباراة الفريقين، بعد غد الجمعة، على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة، انطلاقا من الساعة السابعة (غرينتش+1).

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