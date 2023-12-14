العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة تعقد جمعها العام العادي والانتخابي

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، صباح اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، جمعها العام العادي والانتخابي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وخلال أشغال الجمع العام العادي، تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، الخاص بالموسمين الرياضيين (2020-2021) و (2021-2022) بالإجماع، قبل أن تتم إعادة انتخاب السيد طه المنصوري، رئيسا للعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.

وعقب انتهاء أشغال الجمع العام العادي والانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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