اليوسفية: توقيف أستاذة ولاعب رياضي بتهمة تزوير وصفات طبية

2023-12-14 / 12:53
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

بتعليمات من النيابة العامة بإبتدائية اليوسفية ، تم توقيف استاذة تدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بجماعة الكنتور بنفس الإقليم رفقة لاعب كرة القدم في نادي رياضي .

وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي ، للاستماع لهم في المنسوب لهم من تهمة التزوير في وصفات طبية وحيازة أقراص مهلوسة قد استهلاكها وترويجها .

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها طبيب خاص بجماعة رأس العين بإقليم اليوسفية بشأن تزوير الوصفات الطبية من أجل الحصول على الأقراص المهلوسة، حيث تلقى الطبيب المعني اتصالات من عدة صيدليات تفيد بأنها توصلت بالعديد من الوصفات الطبية الموقعة باسمه، تتضمن أدوية مخدرة كالأقراص المهلوسة التي توصف عادة للمرضى نفسيا

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