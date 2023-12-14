“كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات

2023-12-14 / 11:36
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هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الخميس، قتل 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف تسع آليات في محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) عبر منصة “إكس” الخميس: “بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو”.

وأضافت أن “مجاهدينا تمكنوا من استهداف خمس دبابات ميركافا وأربع ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “خوض مقاتليها فجر اليوم الخميس اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة”.

وصباح الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد في الاحتياط إليشا ليفينسترن (38 عاما) خلال القتال جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الضابط “ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة 8104”.

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