ممثلة مصرية تعود للتمثيل بعد اعتزالها ووصفه بالباطل و الحرام
عقب تصريحها الذي أثار ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، وأغضب العديد من الفنانين المصريين قبل عامين.
قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارها لجميع فناني مصر و على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وذلك عبر نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام.
وقالت شيحة : “الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي”.
وفب هذا الصدد، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، جاء فيه: “التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر”.
وعن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحاته للقاهرة 24 ،أنه “سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة”.
وجدير بالذكر أن أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية، ومهاجمتها للفنانين في بلادها، ووصفها الفن بأنه “باطل”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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المال و البنون شرح الآية: إن الله يبيِّن في هذه الآية أن الحياة زهرة حائلة،، ونعمة زائلة،، لا بد أن تنقضي،، ومآدخره الإنسان في حياته الدنيا يتلاشىٰ ويذهب إلا ما أُريد به وجه الله تبارك وتعالى،، فإنه يبقى له مدخر يوم القيامة. 1 ـ (مشهد مسلسل “المال والبنون”) ظهر أبناء عباس الضو و سلامة فراويلة كأصدقاء قبل أن يبدأ الصراع بينهما، وظهرت برفقتهما السيارة الأشهر في ستينيات القرن الماضي مرسيدس بنز دبليو 110 ، والتي كانت من إنتاج أهم شركة صناعة سيارات في هذه الحقبة وهي مرسيدس بنز الألمانية والتي أنشأت في العام 1926، على يد أول من ابتكر محرك السيارة الذي يعمل بالوقود وبرفقته أهم رائدي صناعة السيارات في العالم جوتليب دايملر و فيلهيلم مايباخ. 2 ـ (فريال ويوسف عباس “المال والبنون 2 الحلقة الاخيرة) فريال : الحاجة الوحيدة اللى المفروض ننساها يا يوسف هو إننا فى يوم من الأيام كنا أكتر إتنين بيحبوا بعض
يوسف : ودلوقتى يافريال ..بتكرهينى ؟
فريال : أنا بكره اليوم اللى بابا إغتنى فيه
“إيييه رايكم فى النهاية … ؟ وكنتوا تحبوا تكون كده ولا ينتهى نهاية سعيدة…؟” 3 ـ (في مسلسل المال والبنون) عاد السحت “أحمد راتب” بعد أن إمتلك المال إلى الحاره مره أخرى … واشترى كل شئ تقريبا في الحاره ما عدا البيت الكبير بسكانه وعلى رأسهم الدكتور إمام بقيمته وقامته وعلمه …. ورغم اللاعيب السحت سواء بالترغيب أو الترهيب لم يستسلم الدكتور إمام وسكان البيت الكبير لمحاولات السحت … وهذا ما يحدث مثله للاهلي الآن …. سيظل الأهلي باقيا شامخا بجمهوره عارفين ليه . علشان الأهلي فوق الجميع. 4 ـ (المشاهد المحذوفة للسادات من مسلسل ” المال والبنون) بعد قرابة 30 عاماً من بث الجزء الثانى من مسلسل “المال والبنون ” يكشف ” ويك اند ” عن معركة كبرى كانت دائرة فى كواليس العمل وخرجت وقتها للإعلام بشكل مقتضب للغاية، ولكن المثير أن تلك الواقعة لم يتعرض لها حتى الآن ، رغم أنها نشرت فى النسخة الرسمية للمجلة القومية ” أخبار النجوم ” فى عددها رقم 122 الصادر فى 4 فبراير عام 1995. ويقول نص الخبر المنشور بباب تحت عنوان ” مقص الرقيب ” فى الصفحة رقم 4 بما يوحى بوجود معركة بين الرقابة وأسرة عمل المسلسل ، حيث جاء فى التفاصل فشل محمد جلال عبد القوى فى إقناع رقابتى قطاع الانتاج والتليفويون بتصوير مشاهد تعليق أبطال الجزء الثانى من مسلسل ” المال والبنون ” فى الحوار بينهما على زيارة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات للقدس حيث أن الرقابة رفضت تماماً المشاهد أكثر من مرة فى لجنة القراءة. 5 ـ (رمضان زمان… المال والبنون.. صراع “فراويلة وعباس الضو” وأيقونة الدراما الرمضانية) تنتعش الدراما في شهر رمضان وتتمتع بنسبة مشاهدة عالية من أي وقت أخر طوال العام، وينتظر عرضها الجمهور والحرص على متابعتها، وللمسلسلات التلفزيونية تاريخ ممتد من رمضان زمان وحتى الآن وحققت بعض المسلسلات نجاح كبير حتى بعد عرضها بسنوات يضاهي نجاحها عندما عرضت لأول مرة منها مسلسل “المال والبنون” الذي عرض في رمضان 1993. نال “المال والبنون” شهرة كبيرة وقت عرضه وارتبط به الجمهور المصري والعربي، كانت قصة المسلسل التي كتبها محمد جلال عبد القوي مشوقة تعتمد على الصراع الأزلي بين الخير والشر ورصد فترة مهمة في تاريخ مصر وهي ما قبل وبعد فترة 1967 وما حدث من تغيرات طرأت على الشعب المصري، وكان يلتف حول شاشة التليفزيون الملايين لمتابعة ما سوف يحدث بعد أن اختار “سلامة فراويلة” المال الحرام الذي رفضه “عباس الضو”. المسلسل ضم عدد كبير من الفنانين يوسف شعبان وعبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وشريف منير وعبلة كامل وفايزة كمال وغيرهم من الفنانين في مباراة تمثيلية من الدرجة الأولى وحبكة درامية مغزولة بحرفية تجعل المشاهد ينتظر بشغف أحداث كل حلقة، والأعجاب بقصة الحب التي جمعت بين “يوسف” و”فريال” والصدام الذي جعل زواجهما مستحيل بعد رفض “عباس الضو” أن يتزوج ابنه من ابنة “سلامة فراويلة” دون أن يخبره بالرفض ويعيش “يوسف” في صراع حتى يكتشف الحقيقة التي كان يخفيها عنه والده. كان تتر “المال والبنون” من الأسباب التي ساهمت في نجاح العمل والذي جاء بصوت علي الحجار القوي وصاحب النصيب الأكبر من غناء تترات المسلسلات التليفزيونية، كانت الكلمات التي كتبها سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن معبرة لأحداث المسلسل وارتبط بأغنية التتر جمهور الشاشة الصغيرة وبات يرددها خلف علي الحجار وهو يغني “قالو زمان دنيا دنية غرورة ..وقلنا و اللي تغره يخسر مصيره.. قالوا الشيطان قادر وله ألف صورة.. قلنا ما يقدر ع اللي خيره لغيره”. كان مشهد تعذيب “يوسف” بعد وقوعه في الآسر بعد هزيمة 5 يونيو من المشاهد الصعبة التي جسدها أحمد عبد العزيز ببراعة شديدة وباتت جملته التي كان يرددها أثناء التعذيب “عباس الضو بيقول لأ” هي واحدة من أشهر جمل المسلسل الذي ارتبط بأحداثه وتعلق به الجمهور وبعد مرور نحو 30 عاما على عرض الجزء الأول الذي دفع صناعه إلي إنتاج جزء ثاني في 1995 ويظل المسلسل بأجزائه باقي في الوجدان وعلامة مهمة في تاريخ الدراما الرمضانية. 6 ـ (أيام زمان) عن أحمد عبد العزيز .. أزمة أن تكون رمزاً .. مع بداية عصر الإنترنت، وانفتاح المشاهد المصري على الآف الأعمال الفنية والتعرض لأنواع مختلفة من الآدات الفنية، برز مثال صارخ لما يمكن تسميته بفن “الأفورة” في الآداء كان بطله بلا منازع في هذه المرحلة الفنان أحمد عبد العزيز. كان أحمد عبد العزيز نجم نهاية الثمانينات وطوال عقد التسعينات، لكن قل الظهور الفني في الألفية الجديدة مع ظهور موجة المضحكين الجدد في السينما التي تبعها أيضا تغيير في خريطة الأداء التلفزيوني، وظهور بطولات فنية مختلفة عن الوجبة التي أعتاد التلفزيون تقديمها. أحمد عبد العزيز ممثل مصري، مصري هنا ليس بحكم الجنسية فقط، ولكن بحكم الملامح والأداء والهموم، مصري حتى النخاع، لا يمكن أن يكون أحمد عبد العزيز مواطن لدولة آخرى، هو مواطن مصري، كل ما فيه مصري. 7 ـ (لقطة و معنى بصراحة تبدين جميلة و مهذبة و متواضعة) أغنية لمَّا “جانا الهوى” في سيارة فريال “مسلسل المال و البنون الحلقة 2” من مكتبة الجامعة مالك يا فريال .. أنت لي مالك يا يوسف في حاجة مضيقك .. فريال حبت توصل يوسف على أنغام أغنية عبد الحليم حافظ “أهواك وأتمنى لو أنساك .. وأنسى روحي وياك .. وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني .. وأنساك وتريني بأنسى جفاك .. وأشتاق لعذابي معاك .. وألقى دموعي فاكراك أرجع تاني ” أنت صيام عن الكلام كمان .. آه أنت صيام عن الباص كمان .. بقولك يا إيه يا وريس بوصسلي كليمني إعمل أي حاجة مش كيدة هنقعد زي المتخاصمين .. أنت مخبي عني إيه يا يوسف .. عمك عباس يا فريال .. مالوا .. ميش عارف يمكن علاشن كيبر أو علاشن كيبرت و بيصرف عليا أو يمكن ربنا مدهوش و حاسيس بالذنب إننا طلعنا فقراء ميش عارف أحدد بزبط .