ممثلة مصرية تعود للتمثيل بعد اعتزالها ووصفه بالباطل و الحرام

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب تصريحها الذي أثار ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، وأغضب العديد من الفنانين المصريين قبل عامين.

قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارها لجميع فناني مصر و على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وذلك عبر نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

وقالت شيحة : “الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي”.

وفب هذا الصدد، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، جاء فيه: “التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر”.

وعن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحاته للقاهرة 24 ،أنه “سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة”.

وجدير بالذكر أن أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية، ومهاجمتها للفنانين في بلادها، ووصفها الفن بأنه “باطل”.

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