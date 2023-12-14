بنموسى: أزمة التعلمات ليست حكرا على بلادنا بل هي قضية عالمية

2023-12-14 / 11:13
1
هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على محورية البناء التشاركي في الإصلاح الذي تقوده الوزارة حاليا، حيث تمت بلورة خارطة الطريق 2022-2026 وفق مشاورات موسعة مع مختلف أطياف المجتمع.

وذكر الوزير، في مداخلته ضمن سلسلة الموائد المستديرة حول: “نظام التعليم المغربي: رهانات وتحديات”، والتي تنظمها مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، مساء الأربعاء، أن أزمة التعلمات ليست حكرا على بلادنا بل هي قضية عالمية، ومن أجل هذا وجب وضع المدرسة في صلب النموذج التنموي للمجتمع، حيث يبتغى منها تحقيق الأثر على التلاميذ من خلال تحول شامل في أدائها واستباق التحولات المجتمعية والتكنولوجية والمناخية وتعزيز قيم المواطنة من أجل تهييئ الظروف المواتية لأجيال المستقبل.

وتقاسم الوزير، تجربة مؤسسات الريادة التي انطلقت خلال هذا الموسم الدراسي، مسلطا الضوء على التقدم الملموس الذي حققه التلاميذ على مستوى التعلمات بفضل انخراط أساتذتهم واعتماد طرق تدريس جديدة أثبتت نجاعتها عبر القياس، مما يؤكد أن التغيير ممكن وقد بدأ بالفعل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اليوسفية: توقيف أستاذة ولاعب رياضي بتهمة تزوير وصفات طبية

اليوسفية: توقيف أستاذة ولاعب رياضي بتهمة تزوير وصفات طبية

2023-12-14 / 12:53
Photo of وزارة التشغيل توقع 14 اتفاقية شراكة مع جمعيات لحقوق الأطفال والمرأة

وزارة التشغيل توقع 14 اتفاقية شراكة مع جمعيات لحقوق…

2023-12-14 / 10:38
Photo of ما تقيش ولدي: الحكم الصادر ضد بيدوفيل الجديدة “منصف”

ما تقيش ولدي: الحكم الصادر ضد بيدوفيل الجديدة “منصف”

2023-12-14 / 09:52
Photo of مغربي ضمن التصفيات النهائية لـ “جائزة القارات الخمس للفرونكوفونية 2024”

مغربي ضمن التصفيات النهائية لـ “جائزة القارات الخمس للفرونكوفونية…

2023-12-14 / 09:14
Photo of طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق…

2023-12-14 / 09:04
Photo of متى يدشن خالد ايت الطالب مستشفى “النهار” بخريبكة ؟

متى يدشن خالد ايت الطالب مستشفى “النهار” بخريبكة ؟

2023-12-13 / 23:03
Photo of مقبرة بن لمسيك … شعوذة عبر إخاطة افواه القطط ومرتع للصوص

مقبرة بن لمسيك … شعوذة عبر إخاطة افواه القطط…

2023-12-13 / 21:12
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-13 / 20:36
Photo of رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة

رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة

2023-12-13 / 20:18
Photo of برلمانيون يقاربون ضرورة تحصين الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات

برلمانيون يقاربون ضرورة تحصين الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات

2023-12-13 / 19:30

تعليق واحد

  1. هذا ليس عذرا فترتيب المغرب من ضمن الدول المرتبة في المراتب الأخيرة..لماذا تلاميذ التعليم الخصوصي يستفيدون ومردوديتهم أفضل من تلاميذ التعليم العمومي؟ بلا شك أنها المتابعة والمراقبة الصارمة.اذكر في الثمانينات وحتى التسعينات كان التعليم العمومي جيدا والسبب التأطير والتداريب المستمرة للاساتذة ومراقبة المفتشين وتوجيهاتهم وهو مالانراه حاليا .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق