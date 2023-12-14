الصنهاجي في عيد ميلاد زوجته: “أفتخر بأن أقول أحبك سيدتي”

نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص الفنان المغربي سعيد الصنهاجي على تهنئة زوجته بمناسبة ذكرى ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر الفنان الشعبي صورة تجمعه بزوجته عبر ذات المنصة، أرفقها بتعليق جاء فيه :”عيد ميلاد سعيد يا زوجتي يا من جعلت مني رجلا افتخر بان أقول أحبك يا سيدتي”.

وجدير بالذكر أن الصنهاجي استقر مؤخرا بدولة اسبانيا رفقة أسرته الصغيرة، من أجل دراسة أولاده حسب تصريحه لهبة بريس في وقت سابق.

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