وزارة التشغيل توقع 14 اتفاقية شراكة مع جمعيات لحقوق الأطفال والمرأة

هبة بريس

وقع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أمس الأربعاء، على اتفاقيات الشراكة مع 14 جمعية، 07 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و07 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2023.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تبع ذلك من سياسات عمومية مندمجة وبرامج تخص هذين المجالين، ووفقا كذلك للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.

وتم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة.

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