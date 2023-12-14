رايانير: “عدد مسافرينا للمغرب سيرتفع من 4,5 مليون حاليا إلى أكثر من 10 ملايين”

2023-12-14 / 10:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عهد جديد و مرحلة جديدة دخلتها شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة بعد الدعم و التراخيص التي تحصلت عليها لتوسيع استثماراتها في المغرب.

و تستعد شركة “رايانير” لمضاعفة عدد مسافريها سنويا في المغرب من 4,5 مليون حاليا إلى أكثر من 10 ملايين مسافر في أفق2027.

هذا الأمر، سيتحقق وفق شركة “رايانير” من خلال خطة استراتيجية تتضمن ابتداء من صيف 2024، إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا، ووضع طائرتين مخصصتين لمدينة طنجة، وإطلاق خطوط جوية داخلية تربط بين 9 مدن مغربية.

و يأتي هذا التحول المهم لشركة “رايانير” بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

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‫2 تعليقات

  1. اتمنى فتح خط جوي بين رين او نانت الفرنسية بورزازات لا هناك بالمدينتين والمدن المجاورة جالية مهمة من الجنوب الشرقي تعاني مع طريق تشكا الصعبة والوعرة المهم شكرا ريانير

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