رسميا.. مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا لعزل بايدن

2023-12-14 / 09:24
8
هبة بريس - وكالات

صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بهدف عزله من منصبه.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا ضد القرار.

ويلزم القرار السلطة القضائية الأمريكية، ولجان الرقابة في مجلس النواب، بمواصلة تحقيقاتها في مزاعم استغلال بايدن وعائلته نفوذهم والحصول على رشاوى.

وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضو الكونغرس، كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات، التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.

وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية تقوم بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و”يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات”.

وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين ربما أساؤوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تركيا: وفاة برلماني تعرض لنوبة قلبية بعد خطاب قوي ضد اسرائيل

تركيا: وفاة برلماني تعرض لنوبة قلبية بعد خطاب قوي…

2023-12-14 / 12:34
Photo of “كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات

“كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف…

2023-12-14 / 11:36
Photo of أمريكا ترجئ بيع بنادق إم- 16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين

أمريكا ترجئ بيع بنادق إم- 16 لإسرائيل بسبب عنف…

2023-12-13 / 22:16
Photo of صحافي يوثّق مشهدا مُبكيا تحت المطر في مخيم جباليا-

صحافي يوثّق مشهدا مُبكيا تحت المطر في مخيم جباليا-

2023-12-13 / 21:39
Photo of هنية : أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب

هنية : أي رهان على ترتيبات في غزة دون…

2023-12-13 / 19:42
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا على حماس بوجود دعم دولي أو بدونه

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا على حماس بوجود دعم…

2023-12-13 / 18:24
Photo of إسرائيل: الحرب على حماس متواصلة بدعم دولي أو دونه

إسرائيل: الحرب على حماس متواصلة بدعم دولي أو دونه

2023-12-13 / 17:56
Photo of المندوب الإسرائيلي يرفع رقم هاتف السنوار: “اتصلوا به لإنهاء الحرب”

المندوب الإسرائيلي يرفع رقم هاتف السنوار: “اتصلوا به لإنهاء…

2023-12-13 / 12:13
Photo of صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 5 أثناء مباراة لكرة القدم بالبرازيل

صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 5 أثناء مباراة…

2023-12-13 / 09:25
Photo of نائب بولندي يطفئ شموع شمعدان يهودي في البرلمان بمطفأة حريق ( فيديو )

نائب بولندي يطفئ شموع شمعدان يهودي في البرلمان بمطفأة…

2023-12-12 / 23:58

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق