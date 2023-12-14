مغربي ضمن التصفيات النهائية لـ “جائزة القارات الخمس للفرونكوفونية 2024”

2023-12-14 / 09:14
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هبة بريس

أعلنت المنظمة الدولية للفرونكوفونية، الأربعاء، عن اختيار الكاتب المغربي، خالد اليملاحي، ضمن التصفيات النهائية لـ “جائزة القارات الخمس للفرونكوفونية 2024” عن روايته (Evocation d’un mémorial à Venise).

وتم اختيار رواية اليملاحي، التي صدرت عن دار النشر الفرنسية (Présence Africaine)، إلى جانب تسعة أعمال أخرى بلغت مرحلة التصفيات النهائية، من أصل 226 رواية تم استلامها خلال هذه الطبعة.

ويتعلق الأمر بكل من (La musique déréglée du monde) لكريم عكوش (كندا- كيبيك)، و(Ainsi pleurent nos hommes) لدومينيك سيليس (بلجيكا- رواندا)، و(Ce que je sais de toi) لإيريك شاكور (كندا- كيبيك- مصر)، و(La prophétie de Dali) لبالا فوفانا (فرنسا- مالي)، و(Rives d’où je vous veille) لجان بابتيست لان (فرنسا).

كما جرى اختيار روايات (Peine des Faunes) لأني لولو (الكونغو- رومانيا)، و(Chocolaté) لسامي مانغا (الكاميرون)، و(Une somme humaine) لماكينزي أورسيل (هايتي)، و(Les marins ne savent pas nager) لدومينيك سكالي (كندا- كيبيك).

وستحدد لجنة تحكيم “جائزة القارات الخمس للفرونكوفونية” الفائز شهر فبراير 2024. وسيتم تسليم الجائزة خلال شهر مارس 2024 على هامش اليوم العالمي للفرونكوفونية. وستضمن المنظمة الدولية للفرونكفونية بعد ذلك الترويج للرواية الفائزة على الساحة الأدبية الدولية لمدة سنة كاملة.

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