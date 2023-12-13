البنزرتي يصل إلى الدار البيضاء للتفاوض مع الوداد الرياضي

وصل التونسي فوزي البنزرتي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة الدار البيضاء، وذلك للتفاوض مع فريق الوداد الرياضي.

وينتظر أن يعقد البنزرتي جلسة مع سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي من أجل التفاوض حول عودة “شيخ المدربين” للإشراف على العارضة الفنية للفريق الأحمر، خلفا للمدرب عادل رمزي الذي يستعد لمغادرة منصبه.

وينتظر أن يعلن الوداد الرياضي في غضون الساعات القليلة القادمة انفصاله عن المدرب عادل رمزي، في انتظار حسم التعاقد بشكل رسمي مع التونسي فوزي البنزرتي.

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