إليكم قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 :

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، كوبنهاغن

المجموعة الثانية: آرسنال، أيندهوفن.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد، نابولي.

المجموعة الرابعة: ريال سوسييداد، إنتر ميلان.

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد، لاتسيو.

المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ

المجموعة الثامنة: برشلونة: بورتو.

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