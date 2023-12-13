الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
إليكم قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 :
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، كوبنهاغن
المجموعة الثانية: آرسنال، أيندهوفن.
المجموعة الثالثة: ريال مدريد، نابولي.
المجموعة الرابعة: ريال سوسييداد، إنتر ميلان.
المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد، لاتسيو.
المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ
المجموعة الثامنة: برشلونة: بورتو.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp