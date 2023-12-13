برشلونة ينهزم أمام أنتويرب البلجيكي في دوري الأبطال

خسر فريق برشلونة أمام نظيره رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أنتويرب هدف التقدم عن طريق أرثر فيرميرين في الدقيقة 2، ثم سجل برشلونة هدف التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 56 سجل فينسينت يانسن، في حين تعادل برشلونة عن طريق مارك جويو في الدقيقة 91، ثم سجل أنتويرب هدف الفوز في الدقيقة 92 عن طريق جورج إلينيخينا.

وتجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في الصدارة، بينما، تجمد رصيد أنتويرب عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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