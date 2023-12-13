هبة بريس

وثق مراسل قناة الجزيرة مشهدا مؤثرا للغاية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع.

ويظهر في الفيديو صبي فلسطيني يمشي وسط السيول وهو يحمل جثمان طفلة، لم يتضح إذا ما كانت شقيقته أو قريبته.

والصحافي كان قد فقد والده في قصف إسرائيلي على منزل عائلته يوم الإثنين.

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