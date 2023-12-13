صحافي يوثّق مشهدا مُبكيا تحت المطر في مخيم جباليا-

2023-12-13 / 21:39
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هبة بريس

وثق مراسل قناة الجزيرة مشهدا مؤثرا للغاية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع.

ويظهر في الفيديو صبي فلسطيني يمشي وسط السيول وهو يحمل جثمان طفلة، لم يتضح إذا ما كانت شقيقته أو قريبته.

والصحافي كان قد فقد والده في قصف إسرائيلي على منزل عائلته يوم الإثنين.

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‫5 تعليقات

  5. بعد هذا الذي يقع في غزة،لم يعد للحياة معنى و لا لهذا العالم الظالم
    هؤلاء الذين يرحلون عنا بهذا، لا شك انهم يرحلون الى عالم افضل واحسن من هذا الذي نحن فيه..
    فاللهم تقبلهم شهداء عندك والحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين

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