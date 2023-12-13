الرجاء الرياضي يقترب حسم صفقة مهاجم بوليفي

إقترب الرجاء الرياضي من حسم صفقة المهاجم البوليفي فيكتور أبريغو، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتظر أن يحل المهاجم البوليفي المذكور بمدينة الدار البيضاء، من أجل إتمام إجراءات انتقاله لنادي الرجاء الرياضي.

ويبلغ المهاجم أبريغو من العمر 26 سنة ويلعب حاليا لنادي يونيفير دي فينتو البوليفي، وقد لعب هذا الموسم 27 مباراة في الدوري المحلي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى.

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