وزارة الأوقاف تعلن الجمعة فاتح شهر جمادى الآخرة 1445 هـ

2023-12-13 / 21:06
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هـ هو يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 هـ موافق 13 دجنبر 2023م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445 ه، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ه موافق 13 دجنبر 2023م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر جمادى الأولى يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الآخرة هو يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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