دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

2023-12-13 / 20:53
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واصل مانشستر سيتي انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بالرغم من غياب معظم نجومه عن مواجهة النجم الأحمر.

وتغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه النجم الأحمر الصربي 3-2 اليوم الأربعاء ضمن المرحلة السادسة من مباريات المجموعة السابعة.

وأشرك الإسباني غوارديولا العديد من لاعبيه الشبان في المواجهة بعدم حسم التأهل وصدارة المجموعة مسبقاً.

وأهدى هاميلتون الهدف الأول لصالح حامل اللقب مع الدقيقة التاسعة عشرة ليحافظ سيتي على التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وأضاف الشاب الآخر بوب الهدف الثاني مع الدقيقة الثانية والستين قبل أن يذلل الكوري الجنوبي هوانغ الفارق (76).

وعزّز فيليبس من تقدم سيتي بهدف من ركلة جزاء (85) إلا أنّ البديل كاتاي سجّل الهدف الثاني لأصحاب الأرض دون أن يؤثر ذلك على مصير المباراة التي انتهت بفوز سادس لسيتي في دور المجموعات.

ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

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