البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية
هبة بريس _ الرباط
اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ميناء الدخيلة جنوب الداخلة، قاربا يقل على متنه 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب، الذي أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 11 دجنبر الجاري، كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الدخيلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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5 تعليقات
Wellahila mezyane Mezyane
Tebarklah 3lihom
Machaellah 3lihom
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات أجمعين يارب العالمين
Ahsen haja daro hia hadik