البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-13 / 20:36
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هبة بريس _ الرباط

اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ميناء الدخيلة جنوب الداخلة، قاربا يقل على متنه 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب، الذي أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 11 دجنبر الجاري، كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الدخيلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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