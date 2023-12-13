بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مزراوي

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني تفاصيل إصابة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي.

وقال البايرن في بيانه له: “أصيب الظهير مزراوي بتمزق عضلي، وهذا ما أظهرته الفحوصات الطبية عقب عودته إلى ميونيخ اليوم الأربعاء”.

وأضاف النادي: “سيغيب مزراوي عن المباراة القادمة، ونفس الأمر بالنسبة للاعب كينغسلي كومان”.

وأصيب مزراوي خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشسر يونايتد في دوري الأبطال، حيث ترك أرضية الملعب بين شوطي المباراة.

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