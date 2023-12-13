بدء عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال بورزازات

2023-12-13 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت بإقليم ورزازات عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وذلك تحت إشراف دقيق من السلطات المحلية، مما خلف أجواءا من التفاؤل والأمل بين ساكنة الدواوير المتضررة.

ففي الجماعة القروية تيديلي، وعلى غرار الجماعات الأخرى المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر، شرعت عدة عائلات في إعادة بناء منازلها المدمرة جزئيا أو كليا، وذلك بفضل المساعدة المالية المخصصة لهذا الغرض ، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم ورزازات، حسن كودادي ، أن “عملية إعادة إعمار المساكن انطلقت في ظروف مثالية بعد حصول الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء ، وتلقيها للمساعدات المالية اللازمة”.

وأوضح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية واللجان المختصة لا تدخر جهدا لضمان النجاح الكامل لهذه العملية، من خلال مضاعفة الحضور ميدانيا ، بهدف إجراء الدراسات الفنية والطبوغرافية، وتزويد السكان بتصاميم عمرانية نموذجية تحترم خصوصيات الجهة.

وأضاف السيد كودادي، أن السلطات المحلية، وبتنسيق وثيق مع باقي الفاعلين المعنيين، تبذل جهودا كبيرة لمعالجة كافة التظلمات والطلبات المقدمة من طرف الساكنة مع تسهيل الإجراءات المصاحبة للحصول على رخص إعادة البناء.

من جانبه أكد، التقني المكلف بالتعمير والبناء بجماعة تيديلي، محمد الطاهري، أن أشغال إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الزلزال بجماعة تيديلي تسير بشكل جيد.

وأوضح أن “أشغال إعادة الإعمار انطلقت وفق ما هو مخطط لها ، بفضل مواكبة السلطات المحلية، والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف، والتفاعل الإيجابي للسكان”، مشيدا بـ “ظروف العمل الممتازة” على مستوى الدواوير التابعة لتيديلي.

ويبدو التفاؤل جليا بين صفوف الساكنة، كما يشهد على ذلك تفاعل أفرادها الإيجابي وإصرارهم على المساهمة في الجهود التي تقودها السلطات من أجل إنجاح مشروع إعادة الإعمار بعد الزلزال.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء،أعرب العديد من المستفيدين في دوار “تكاديرت نبوزين” الواقع بجماعة تيديلي، عن ارتياحهم للعمل الذي قامت به السلطات المحلية وباقي الفاعلين، لتمكينهم من الاستفادة من كل المساعدات الموجهة إليهم.

كما أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

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‫8 تعليقات

  4. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. الذي أعطى تعليماته السامية من أجل التكفل بالمتضررين..

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  7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا نتقدم بالشكر الجزيل لكل المساهمين والمتضامنين مع متضرري زلزال الحوز ملكا وشعبا وكذلك السلطات المحلية وجميع المتدخلين.

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  8. أنا من ساكنة دوار تكاديرت نباوزين جماعة تديلي ورزازات، لحد الآن لم نستفد من أي مساهمات مالية،غالبية الساكنة لم يستفيدوا لا من المبلغ الشهري 2500 درهم، ولا من المبالغ المخصصة لإعادة بناء المنازل،كما أن غالبية الساكنة فقدوا منازلهم إما كليا أو جزئيا ،كما أن عدد المساكن المتضررة تناهز الأربعين منزلا، منطقة تديلي تعرف تساقطات ثلجية كثيفة في فصل الشتاء ناهيك عن البرد القارس الذي تشهده المنطقة.
    نتمنى من السلطات المعنية والذين بيدهم القرار النظر في ملفات هؤلاء المتضررين في أقرب الآجال

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