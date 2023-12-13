“12 سنة” حبسا نافذا لمروج خمور مغشوشة بالقصر الكبير

2023-12-13 / 18:46
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت استئنافية طنجة ، مؤخرا، في حق المتهم في قضية قضية “الكحول المغشوشة” بالقصر الكبير بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته ابتدائيا بـ 15 سنة سجنا. وتمت تبرئة المشتبه بهم الآخرين، الذين أدينوا ابتدائيا.

وكان المدان بالسجن قد تم توقيفه في 27 شتنبر من السنة الماضية، واتهامه ببيع كحول ” مغشوشة “، تسببت في وفاة تسعة أشخاص وتسمم آخرين، جراء تناولهم مواد كحولية سامة. جرى العثور عليهم في أماكن متفرقة من المدينة، وهي الأماكن التي اعتادوا اللجوء إليها للمبيت وبجانبهم عبوات الكحول” المسموم “.

الواقعة عجلت بتعليمات من النيابة العامة لمصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير لفتح بحث قضائي في النازلة بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لتراً من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.

وارتباطا بالقضية ، فالنص القانوني الذي صدر عام 1967 ، ينظم عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات لكل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مقبرة بن لمسيك … شعوذة عبر إخاطة افواه القطط ومرتع للصوص

مقبرة بن لمسيك … شعوذة عبر إخاطة افواه القطط…

2023-12-13 / 21:12
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ33 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-13 / 20:36
Photo of رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة

رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة

2023-12-13 / 20:18
Photo of برلمانيون يقاربون ضرورة تحصين الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات

برلمانيون يقاربون ضرورة تحصين الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات

2023-12-13 / 19:30
Photo of بدء عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال بورزازات

بدء عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال بورزازات

2023-12-13 / 19:01
Photo of مفتشو التعليم عن مخرجات “اتفاق 10 دجنبر” .. تراجعات خطيرة

مفتشو التعليم عن مخرجات “اتفاق 10 دجنبر” .. تراجعات…

2023-12-13 / 18:39
Photo of أزمة التعليم.. المدير الاقليمي بمكناس يناشد بالعودة إلى الأقسام

أزمة التعليم.. المدير الاقليمي بمكناس يناشد بالعودة إلى الأقسام

2023-12-13 / 17:43
Photo of مهنيون يكشفون سبب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الوطنية

مهنيون يكشفون سبب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الوطنية

2023-12-13 / 17:13
Photo of متوسط حركة السير اليومية بـ”الأطوروت” يبلغ 13 ألف و600 عربة

متوسط حركة السير اليومية بـ”الأطوروت” يبلغ 13 ألف و600…

2023-12-13 / 17:05
Photo of مغربية تفوز بـجائزة الرواية الطلابية فرانس كولتور 2024

مغربية تفوز بـجائزة الرواية الطلابية فرانس كولتور 2024

2023-12-13 / 16:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق