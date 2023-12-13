“12 سنة” حبسا نافذا لمروج خمور مغشوشة بالقصر الكبير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت استئنافية طنجة ، مؤخرا، في حق المتهم في قضية قضية “الكحول المغشوشة” بالقصر الكبير بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته ابتدائيا بـ 15 سنة سجنا. وتمت تبرئة المشتبه بهم الآخرين، الذين أدينوا ابتدائيا.

وكان المدان بالسجن قد تم توقيفه في 27 شتنبر من السنة الماضية، واتهامه ببيع كحول ” مغشوشة “، تسببت في وفاة تسعة أشخاص وتسمم آخرين، جراء تناولهم مواد كحولية سامة. جرى العثور عليهم في أماكن متفرقة من المدينة، وهي الأماكن التي اعتادوا اللجوء إليها للمبيت وبجانبهم عبوات الكحول” المسموم “.

الواقعة عجلت بتعليمات من النيابة العامة لمصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير لفتح بحث قضائي في النازلة بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لتراً من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.

وارتباطا بالقضية ، فالنص القانوني الذي صدر عام 1967 ، ينظم عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات لكل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر

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