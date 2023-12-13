مفتشو التعليم عن مخرجات “اتفاق 10 دجنبر” .. تراجعات خطيرة
عبرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقالت إنه “انحرف عن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويخالف بصراحة منطوق عدد من مواد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
ورفض المفتشون وفق البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة، ما وصفه بـ “التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ويؤسس للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة، بدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش سعيا لتمييعه”.
ونبه مفتشو التعليم بالمغرب، إلى ما أسموه “الانتقائية في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية في مقتضيات تهم المسار المهني والتعويض عن الأعباء والتعويضات التكميلية”.
واستغرب المصدر ذاته، مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن مخالفات صريحة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في المادة الـ38 منه، “علاوة على الشروط المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، بعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية”.
ونبه بيان المفتشين الوزارة إلى “تماطلها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة الـ37 من القانون الإطار، والتي ينبغي أن تعرض لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملاءمة النظام الأساسي لموظفي القطاع”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
بعد التهميش الذي عاشه أطفالنا . نطالب الحكومة بالدراسة عن بعد.اللهم إنا هذا لمنكر ..
ناقوس الخطر بدق بسنة بيضاء. والحكومة لم تلتزم لاتفاق 10 دجنبر..
تحية عالية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على مواقفها الشجاعة ..
الحقوق تنتزع ولا تعمطى..
يجب التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية
Khas yediro chi 7el
لا حول ولا قوة الا بالله
مخاصش المماطلة في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات
الوزارة بما أنها لم تستجيب للمطالب فإن الإضرابات مستمرة..
نرفض ونشجب الافتراءات الادعاءات الواهية التي تروجها نقابة مفتشي التعليم للضرب في هذا المكتسب التاريخي “الحق في تغيير الإطار” من خلال تكرارها للازمة “التكوين هو المدخل الطبيعي لممارسة مهنة التفتيش”، متجاهلة التكوين الأساس الذي خضع له مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي وبشروط أعلى من شروط ولوج مركز المفتشين.
اذن حسب منظور هذه النقابة فإن ولوج اطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي يجب أن يتطلب الخضوع لثلاث تكوينات أساسية على عكس المفتشين التربويين الذين يخضعون لتكوينين أساسيين فقط. فأي منطق هذا ؟
واذا كانت نقابة مفتشي التعليم تطالب بالالتزام بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي ومن بينها توحيد المسارات المهنية، فيجب الاقرار بالتخرج باطار بمفتش في التوجیه أو التخطیط مباشرة من مرکز التوجيه والتخطيط التربوي نظرا لمدخلاته التي تفوق مركز المفتشين.
مفتشو ابتعلسم فقدوا بوصلة المنطق، يدعون ان المستشارين لم يلقوا اي تكوين، في حين انهم تلقوا تكوين متين لمدة سنتين بمركز التوجيه والتخطيط يفوت في جودته التكوين بمركز التفتيش. الا ان الحقد والغيض اعمى بصيرتهم ويخافون من ان يقلب المستشارين المفتشين المستقبليين الكفة عنهم بكفاءتهم العالية. هذا هو الواقع المرير الذي لم يستطيعوا تقبله.
لا وجود لشيء اسمه مهن “التفتيش” في المنظومات التربوية المتقدمة انما توجد مهن “التأطير” اما التفتيش فيحيل على الحقل الامني البوليسي ولا يوجد الا في المنظومات التربوية المتخلفة.
هذه النقابة دائما ضد مكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها نراها مرة تطبل للقانون الأساسي الذي أجهد على حقوق الشغيلة التعليمية وأثنت عليه لأنها المستفيد الوحيد من التعويضات والامتيازات كما أثنت على تغيير الإطار لفئة مستشاري التوجيه والتخطيط سنة 2011 وطالبت الوزارة بالاعتذار لهذه الفئة التي تطالب بحقها المهضوم منذ 2003 ونراها اليوم تغير موقفها جذريا. مايمكنني قوله هو أن هذه النقابة تعاني انفصاما في مواقفها وفي شخصية من يرأسها ألا تعلم أن مستشاري التوجيه والتخطيط تلقوا تكوينا مدة سنتين في أفضل مركز للتكوين على مستوى العالم بعدما كانوا أساتذة وبمباراة هي الأصعب على الإطلاق وبمدخلات الإجازة و15 سنة أقدمية. فيقول المثل إذا لم تستحيي فاصنع ماشئت.
ان ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية يفوق تدخل اي نقابة ولم ار في ادبيات اي نقابة ان تكون ضد مصالح الشغيلة
ان ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية يفوق تدخل اي نقابة ولم ار في ادبيات اي نقابة ان تكون ضد مصالح الشغيلة
يا نقابة العار أين كنتم حين خرج النظام الأساسي وطبلتم له بالمزمار بأنه نظام محفز ورائع ضدا في الأساتذة ؟!
أين كنتم حين كانت جمعيات المواشي والدواب تقدم الدعم داخل الفصول الدراسية بدون حسيب أو رقيب؟!
الان ظهر لكم بأن هذا النظام خطير؟!تبا لكم سائر اليوم والموجهون الذين تعادونهم تلقوا تكوينا مركزيا بالرباط مثلكم كما أن تغيير الإطار مكتسب لهم منذ سنوات قبل أن يتم الاجهاز عليه
صراحة ينبغي حل هذا التنظيم في أسرع وقت تغول حتى أصبحت وزارة التربية الوطنية من ملحقاته وهو المسؤول عن كل مأسي التعليم كهنة أمون يتقاضون رواتب وتعويضات سمينة والمحصلة صفر لا اصلاح ولا نتيجة
صراحة بيان ونقابة تحت الصفر
ما عمري شفت شي نقابة تعترض على مكتسبات حققت في حوار ما من غير هادي.
نقابة لا هدف لها سوى التصدي لمطالب أسيادهم أطر التوجيه والتخطيط التربوي
ما يسمى” مفتش”،صار اليوم ،متجاوزا،لان التعليم في حاجة ماسة إلى التأطير والتوجيه،واجتياز المباراة،والاخضاع لتكوين”ضعيف”لمدة سنتين،لاأهمية له أمام التجربة الميدانية،انه العبث،ومضيعة للزمن والعمر،فتغيير إطار -من الاجدر-أن يكون مرتبطا بالترقي،وخاصة بالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي،اذ يتوفر المعنيون على مؤهلات،راكموها،ميدانيا،وبشكل مباشر مع التلاميذ،والمؤسسات التعليمية،لذلك على نقابة”التفتيش”،أن تتفهم هذا الامر،وعليها أن تشجع عليه،والا قد يعتبر موقفها المناوئ،نوع من الكراهية والحقد،والاحتكار المهني،،،،
ما عبرت عنه هذه النقابة من رفض واستنكار لتغيير الإطار لفئة معينة لا تؤيده فئة عريضة من المفتشين الاحرار الذين يعرفون الحقائق القانونية لهذا التغيير منذ مرسوم 1985 . هي اقلية من المفتشين الجشعين الذين يتخوفون من مصالهم المادية اكثر من دفاعهم عن منضومة التربية والتعليم
هذه النقابة التي لا تمثل إلا أعضاءها يبدو ان الحقد اعمى بصيرتها وتعتقد نفسها فوق اطر مركز التوجيه والتخطيط متجاهلة أن شروط ولوج المركز ومدة التكوين والمجزوءات المتنوعة وساعات التكوين تفوق مثيلتها بمركز المفتشين وكفاءة المستشارين يشهد لهم بمختلف مراكز المسؤولية