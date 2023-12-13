وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا على حماس بوجود دعم دولي أو بدونه

هبة بريس _ متابعة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأربعاء إن الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ وإن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه.

وقال كوهين “إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بالدعم الدولي أو بدونه” مضيفا أن “وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لمنظمة حماس الإرهابية وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى”.

كما دعا كوهين المجتمع الدولي إلى للعمل “بفعالية وحزم” من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” لقطاع غزة، ودعا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها “لا تريد حل الدولتين”.

ومن جهة ثانية، قال كوهين: “التهديد الذي تتعرض له الممرات الملاحية (في البحر الأحمر) هو ضرر للاقتصاد العالمي ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بفعالية وقوة من أجل حماية الممرات الملاحية”.

وتوعدت جماعة “الحوثي” اليمنية مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، في البحر الأحمر “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

أما بشأن الحدود مع لبنان، فقال الوزير الإسرائيلي: “لقد طلبت من نائب وزير الخارجية العمل على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

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