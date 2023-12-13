إسرائيل: الحرب على حماس متواصلة بدعم دولي أو دونه

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وإن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه.

وقال كوهين “إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بالدعم الدولي أو من دونه” مضيفًا أن “وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لمنظمة حماس الإرهابية وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى”.

كما دعا كوهين المجتمع الدولي إلى للعمل “بفاعلية وحزم” من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

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