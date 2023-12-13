الداخلة تحتضن الدورة التكوينية لنيل دبلوم “كاف برو”

انطلقت يومه الأربعاء 13 دجنبر 2023 أشغال الوحدة الأولى للدورة التكوينية لنيل أعلى دبلومات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف برو” الذي تنظمه الإدارة التقنية الوطنية، بشراكة مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتعتبر الدورة التكوينية لنيل شهادة “كاف برو” هي الثانية من نوعها التي تجرى أشغالها بالمغرب، بعد الدورة الأولى التي تم تنظيما هي الأخرى بالمغرب.

وتعرف الدورة التكوينية، التي تجرى بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية، مشاركة 25 مدربا من بينهم 6 مدربين أجانب، تم اقتراحهم من لدن إتحادات كروية لها شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتوفرون على الشروط اللازمة للمشاركة في هذه الدورة التكوينية.

و يشرف على هذه الدورة التكوينية، كل من : كريس فان بويفيلدي المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فتحي جمال، نائب المدير التقني الوطني و المسؤول عن قطب التكوين، راؤول شيباندا مدير التطوير للكاف ،بلحسن مالوش، خبير في تكوين الإتحاد الدولي و الإفريقي لكرة القدم، سيمون جينينغز، إطار تقني وطني، بالإضافة إلى السيد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الذي تم اختياره احسن مدرب من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم

خلال افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية، أكد السيد فتحي جمال أهميتها في تطوير وتحديث مدارك المدربين والرفع من قيمتهم.

وقدم فتحي جمال، لمحة عن أول فوج تمكن من نيل دبلوم كاف برو والذي عرف مشاركة 22 إطارا وطنيا، فضلا عن مدربين أفارقة مثل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والسنغالي أليو سيسي، والكونغولي فلوران ايبينغي.

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