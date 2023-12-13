سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”
أميمة نشار - هبة بريس
اقتحمت سيارة مساء أمس الثلاثاء، أشهر مطعم بمدينة الدار البيضاء.
و أفاد شهود عيان لهبة بريس، أن السائق كان في حالة سكر ما جعله يفقد السيطرة على المقود و يصطدم بالمطعم مخلفا خسائر مادية.
ولم تخلف الحادثة، أي خسائر بشرية في حين أنها خلفت خسائر مادية تخص السيارة و الواجهة الأمامية للمطعم.
،هذا و انتقلت مصالح الأمن الوطني، إلى مكان الحادث قصد تأمين حركة السير و فتح تحقيق في الواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
الانسان ديما يرد بالو
Ya rebbi salama
Llah yahdi ma khla9
الله اكبر
أغلبية ناس كازا ماعارفينش هاد المطعم!
من قال أنه أشهر مطعم بالمدينة؟
ماعدا العنوان سيارة مجنونة هل السيارة لها عقل حتى تجنن ؟