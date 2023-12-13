سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”

2023-12-13 / 16:41
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أميمة نشار - هبة بريس

اقتحمت سيارة مساء أمس الثلاثاء، أشهر مطعم بمدينة الدار البيضاء.

و أفاد شهود عيان لهبة بريس، أن السائق كان في حالة سكر ما جعله يفقد السيطرة على المقود و يصطدم بالمطعم مخلفا خسائر مادية.

ولم تخلف الحادثة، أي خسائر بشرية في حين أنها خلفت خسائر مادية تخص السيارة و الواجهة الأمامية للمطعم.

،هذا و انتقلت مصالح الأمن الوطني، إلى مكان الحادث قصد تأمين حركة السير و فتح تحقيق في الواقعة.

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