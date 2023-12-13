قرار حكومي يمنع لاعبي برشلونة من الإستحمام

قرار حكومي يمنع لاعبي برشلونة من الإستحمام

2023-12-13 / 16:33
0

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، قرارا من الحكومة الكتالونية، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد أصدرت الحكومة الكتالونية عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف.

وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية.

وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس.

ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات، قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء الرياضي يقترب حسم صفقة مهاجم بوليفي

الرجاء الرياضي يقترب حسم صفقة مهاجم بوليفي

2023-12-13 / 20:59
Photo of الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة يحتج أمام ولاية الجهة بسبب وضعية الفريق ( فيديو)

الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة يحتج أمام ولاية الجهة بسبب…

2023-12-13 / 20:57
Photo of دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

2023-12-13 / 20:53
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يتعادل مع نهضة بركان

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يتعادل مع نهضة بركان

2023-12-13 / 20:05
Photo of بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مزراوي

بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مزراوي

2023-12-13 / 19:42
Photo of برنامج وموعد مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا

برنامج وموعد مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا

2023-12-13 / 19:05
Photo of الداخلة تحتضن الدورة التكوينية لنيل دبلوم “كاف برو”

الداخلة تحتضن الدورة التكوينية لنيل دبلوم “كاف برو”

2023-12-13 / 17:34
Photo of الدكيك يستدعي 20 لاعبا لوديتي منتخب الفوتسال أمام أوزبكستان

الدكيك يستدعي 20 لاعبا لوديتي منتخب الفوتسال أمام أوزبكستان

2023-12-13 / 16:45
Photo of الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

2023-12-13 / 16:03
Photo of قبيل انطلاق “الكان”.. إصابة مزراوي تقلق الركراكي

قبيل انطلاق “الكان”.. إصابة مزراوي تقلق الركراكي

2023-12-13 / 12:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق