الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

2023-12-13 / 16:03
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، والتي ضمت 3 أسماء بارزة.

ولم تشهد اللائحة تواجد الناخب الوطني وليد الركراكي، على عكس النسخة الأخيرة من جوائز The Best.

بينما تضم القائمة كل من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والثنائي الإيطالي سيموني إنزاغي ولوتشيانو سباليتي.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق عدة إنجازات خلال العام الحالي، منها فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس السوبر القاري.

بينما نجح سباليتي في إعادة فريق نابولي إلى المسار الصحيح وتحقيق أول لقب في الدوري الإيطالي لهذا القرن.

وأدى إنزاغي دورًا رائدًا مع إنتر ميلان حيث تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وكان قريبًا جدًا من التتويج لولا الخسارة الصعبة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي 0-1.

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