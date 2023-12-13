مهنيون يكشفون سبب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الوطنية

2023-12-13 / 17:13
ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت مصادر مهنية ل ” هبة بريس ” ان ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الوطنية، راجع بالأساس إلى موجة البرد التي تجتاح البلاد خلال الشهر السابق الذي صادف زراعة البذور والشهر الجاري الذي تتم فيه عملية جني الثمار ، بعد ان تأثرت مساحات كبيرة لموجة البرد مما أثر سلبا على المحاصيل .

وشهدت أسعار الطماطم، خلال هذه الأيام، ارتفاعا غير مسبوق، حيث ناهزت بجل أسواق العاصمة الاقتصادية 15 درهما للكيلوغرام الواحد.

واضافت نفس المصادر ان هناك عامل ثاني ساهم في تراجع محاصيل الطماطم ، ويتعلق بظهور بعض الأمراض بعدد من الضيعات الإنتاجية .

ووصل سعر الصندوق من سعة 30 كيلوغراما، مابين 200 إلى 350 درهما في بعض الأسواق ، حسب الجودة والحجم.

ويتوقع أن تتجه الأسعار نحو التراجع مع ارتفاع درجات الحرارة. من جانب آخر، سجلت على مستوى أسواق الجملة، انخفاضات بالنسبة لعدد من الخضر، خاصة البطاطس، التي أضحت تعرض بحوالي ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعادل ناقص درهمين من السعر الذي كانت تباع به قبل أسبوعين.

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