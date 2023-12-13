مراحيض الدار البيضاء العمومية.. ملايير صرفت و هي في حالة عطالة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يستسغ أغلب سكان الدار البيضاء الحالة الكارثية التي باتت عليها الأكشاك التي سمتها سلطات العاصمة الاقتصادية ب”المراحيض العمومية”.

هاته المراحيض التي صرف عليها من المال العام الكثير، حيث و في ظل تضارب الأرقام، يبقى الأهم هو الحالة التي باتت عليها تلك المراحيض العمومية و التي ما تزال لحدود الساعة في حالة عطالة.

هذا الأمر دفع العديد من البيضاويين للاستنجاد بالوالي الجديد، مطالبينه بالتدخل لوقف العبث و النظر في مصير الملايير التي صرفت دون أن يستفيد المواطنون من خدمات تلك المراحيض.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن قضية مراحيض الدار البيضاء العمومية أثارت الكثير من الجدل في دورات سابقة لمجلس المدينة في ظل الخروقات و الاختلالات التي شابت عملية تثبيتها بشوارع المدينة منذ عهد المجلس السابق.

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