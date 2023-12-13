مغربية تفوز بـجائزة الرواية الطلابية فرانس كولتور 2024

هبة بريس

فازت المغربية سلمى المومني، اليوم الأربعاء، بـ “جائزة الرواية الطلابية فرانس كولتور 2024″، عن رواية (Adieu Tanger) من إصدار دار النشر “غراسي”.

وحصلت (Adieu Tanger) على المركز الأول في تصويت لجنة تحكيم الجائزة، المكونة من 1500 طالب من جميع التخصصات ومن جميع أنحاء فرنسا.

وهذه هي الرواية الأولى لسلمى المومني (24 عاما)، والتي تسائل فيها القوة التدميرية لنظرة الرجل ومفاهيم الحميمية والحرية والمنفى.

وكانت رواية المومني في منافسة مع أربع روايات أخرى، وهي (Le Chien des étoiles) لديمتري روشون-بوري، و(Rocky, dernier rivage) لتوماس غونزيغ، و(Le plus court chemin) لأنطوان ووترز، و(Le Château des Rentiers) لأغنيس ديزارث.

ووصلت سلمى المومني، المنحدرة من مدينة طنجة، إلى فرنسا كطالبة في الأدب، وتعيش حاليا في باريس. وكانت الكاتبة قريبة من التتويج بـ ”جائزة ميديسيس 2023″، حيث حصلت على أربعة أصوات من لجنة التحكيم خلال التصويت النهائي يوم 9 نونبر الماضي، مقابل ستة للكندي كيفن لامبرت عن روياته (Que notre joie demeure).

وتكافئ “جائزة الرواية الطلابية فرانس كولتور”، التي تدعمها وزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية والمركز الوطني للكتاب، كل سنة عملا مكتوبا باللغة الفرنسية صدر خلال موسم الدخول الأدبي.

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