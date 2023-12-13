بنموسى: محاربة المنشطات في مجال الرياضة من القضايا التي وجب معالجتها

هبة بريس

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الأربعاء، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وفي هذا الصدد، أكد شكيب بنموسى، أن مشروع القانون يروم بالأساس ملاءمته وتحيينه وربطه بمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مضيفا أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، التي أحدثت بموجب القانون الحالي وانطلق عملها سنة 2021، هي تجربة “فتية”، ورغم ذلك تمكنت خلال هذه المدة من التعبئة وتنزيل أنشطة مهمة في مجال التحسيس وإجراءات المراقبة.

و تطرق بنموسى، الى أهمية الإشعاع الدولي الذي حققه المغرب على المستوى الرياضي، والذي سيمكن المملكة من استقبال تظاهرات دولية بارزة، مبرزا أهمية الأثر الاقتصادي والسياحي الذي تحققه الرياضة.

و دعا الوزير إلى ضرورة أخذ كل من الجوانب القيمية والأخلاقية والوقائية والرقابية والصحية لتعزيز حكامة القطاع الرياضي، مبرزا أن محاربة المنشطات من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها.

من جهتهم، أكد نواب برلمانيون، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال بناء منظومة تشريعية تُحصّن الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات.

ودعا النواب، إلى ضرورة تقوية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات باعتبارها هيئة مستقلة يُعهد إليها الاختصاص الحصري لمراقبة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال.

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