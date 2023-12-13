بتهمة الإتجار بالمخدرات.. 8 سنوات سجنا في حق ملكة جمال جزائرية و المؤبد لزوجها
بعد سنة على توقيفها، قضت محكمة جزائرية بسجن وحيدة قروج ملكة جمال شمال أفريقيا في نسختها السابقة 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، مع الحكم بالسجن المؤبد على زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.
وتمت إدانة وحيدة بصحبة 3 متهمين آخرين في قضية تتعلق بحيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية.
كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد زوج وحيدة ومتهم آخر، بتهمة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة.
وكانت غرفة الاتهام في قضاء العاصمة الجزائرية، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد تفتيش رجال الأمن لمنزلها العائلي في العاصمة الجزائرية وتم حجز 1.5 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبّأة تحت البلاط في حمّام المنزل، إلى جانب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين فخمتين ومبالغ مالية مهمة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
مخرج أمريكي سأله أحد الصحفيين عن الفن العربي في بلوغ العالمية، فقال لقد بلغوها في قلوب الناس قبل الإعلام، من الخسارة أن الغرب لا يعرفهم، و قال أن من المعجبين بأحمد زكي و محمود عبد العزيز و أحمد راتب ليس لأنهم ممثلين فقط بل لأنهم مبدعين أنظر في وجوهمم جيداً حقاً وصدقا إنهاً تحكي خوالط وجدانية لا يقولونها بملئ الأفواه ولكن تحس بها في داخلك لا محاله ، وأردف قائلا: إنه لمن سوء من الحظ و الظلم أنهم ولدو في بلاد و قارة محكموم عليها أن تبقى تابعة لسياسات معينة لا تقودها للنهظة و النماء. يعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، واحدا من أبرز نجوم السينما العربية على مدار تاريخها. لعب أحمد زكي دور البطولة في عدد من الأفلام التي لا ينساها الجمهور ويأتي فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” ليلمس الجزء العاطفي داخل الشباب هو تحقيق حلم الحب في وسط الظروف المعيشية الصعبة، حيث لمس الفيلم مشكلة الزواج في ظل صعوبة الدخل وعدم تناسبه مع مطالب الزواج، ليلجأ إلى الجواز العرفي من حبيبته في محاولة منه لمواجها .. وجاء فيلم “كابوريا” بقصة “حسن هدهد” الشاب الذي يهوى المكالمة وحلم الوصول إلى الأولومبياد، ووجد تنفيذ حلمه بين حلبات بسيطة في الحي الشعبي الذي يسكن فيه، لتلعب الصدفة في حياته وتحولها 180 درجة ، حيث يمر إمام إحدى بيوت كبار رجال الأعمال ليدعوه للمشاركة في مباريات الملاكمة التي يقيمها داخل بيته مقابل مبالغ مالية ضخمة، ومع الوقت يحقق انتصارات هائلة، ويزيد معها رصيد “هدهد” المالي، لكنه يصطدم بإستغلاله من قبل رجل الأعمال وزوجته ووجد نفسه مجرد ورقة يحركها كما يشاء، ليلقي كل الترف والثراء والأموال التي وصل إليها، ليعود من جديد لايحمل معه سوا كرامته وحلمه الى الحي الشعبي، والاتسمرار في إقامة حلبات الملاكمة البسيطة.