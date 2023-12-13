بتهمة الإتجار بالمخدرات.. 8 سنوات سجنا في حق ملكة جمال جزائرية و المؤبد لزوجها

القسم الفني: هبة بريس

بعد سنة على توقيفها، قضت محكمة جزائرية بسجن وحيدة قروج ملكة جمال شمال أفريقيا في نسختها السابقة 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، مع الحكم بالسجن المؤبد على زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.

وتمت إدانة وحيدة بصحبة 3 متهمين آخرين في قضية تتعلق بحيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية.

كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد زوج وحيدة ومتهم آخر، بتهمة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة.

وكانت غرفة الاتهام في قضاء العاصمة الجزائرية، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد تفتيش رجال الأمن لمنزلها العائلي في العاصمة الجزائرية وتم حجز 1.5 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبّأة تحت البلاط في حمّام المنزل، إلى جانب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين فخمتين ومبالغ مالية مهمة.

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