الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

2023-12-13 / 15:04
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هبة بريس - الرباط

اعتقلت وحدة لخفر السواحل الجزائرية، ثلاثة مغاربة دخلوا مياهها الاقليمية عن طريق الخطأ.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم اعتقال المغاربة الثلاث الذين كانوا على وتن دراجة مائية أول أمس الإثنين، على بعد نحو سبعة أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية لاتزال متواصلة.

هذا ويأتي اعتقال المغاربة الثلاث، أشهرا قليلة بعد إقدام عسكر الجارة الشرقية على قتل سائحين مغربيين تاها في الحدود البحرية رميا بالرصاص.

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‫3 تعليقات

  1. نفس الخطئ يتكرر. اويدي انصحوا المواطنين ايبتاعدوا من تلك الحدود المائية في مابينا وبينهم.مواطنوهم لايرحمهم كم من جزائري قتل في مياههم الإقليمية. كانوا حاركين.من البحرية الجزائرية.

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  2. ماهذا الغباء، الكل يعرف نظام العسكر، بالأمس قتلوا ساءحين و جثة أحدهم مازالت بمستودع الأموات بالجزائر،عائلة الفقيد مازلت تعاني الابتزاز في حسابات سياسية ضيقة، و الآن ينضاف ثلاثة مغاربة، أجزم أنهم سيعانون الأمرين، ربما إسرائيل ستفرج عن قادة حماس و لا تفعلها جزائر رهينة العسكر.

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  3. لماذا يتم ارتكاب هذه الأخطاء ،لابد من وضع تشوير بحري واضح في المنطقة حتى يتمكن كل من يستقل وسيلة نقل بحرية التعرف عليه ،،،

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