هذه حقيقة وجود علاقة حب بين الممثلة سلوى زهران و الرابور وينزا

2023-12-13 / 15:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاجأ العديد من محبي الثنائي عبد العزيز وينزا و سلوى زرهان من إقدامهما على إلغاء متابعة بعضهما البعض بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و ما أثار استغراب متابعيهما هو العلاقة القوية التي كانت تربطهما، والتي كان يحرصان على تسليط الضوء عليها في أكثر من مناسبة.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مقرب من الفنانين لجريدة هبة بريس الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة حب تجمع بطلي مسلسل “لمكتوب”،مؤكدا أن ظهورهما معا في التظاهرات الفنية و كذا البرامج التلفزية كان بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما.

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‫4 تعليقات

  1. مثل هذه الأخبار تافهة ولا تهم عامة الشعب الذي يعاني الغلاء والكثير من الضروف الصعبة جدا بدأت من كرونا ولن تنتهي….توقيف البناء وتضرر الملايين ممن يشتغلون في القطاع…تسريح العمال من الشركات… اما الرابور والرابورة فمواضيع تافهة.

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