هذه حقيقة وجود علاقة حب بين الممثلة سلوى زهران و الرابور وينزا
نجلاء مزيان: هبة بريس
تفاجأ العديد من محبي الثنائي عبد العزيز وينزا و سلوى زرهان من إقدامهما على إلغاء متابعة بعضهما البعض بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
و ما أثار استغراب متابعيهما هو العلاقة القوية التي كانت تربطهما، والتي كان يحرصان على تسليط الضوء عليها في أكثر من مناسبة.
وفي سياق متصل، نفى مصدر مقرب من الفنانين لجريدة هبة بريس الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة حب تجمع بطلي مسلسل “لمكتوب”،مؤكدا أن ظهورهما معا في التظاهرات الفنية و كذا البرامج التلفزية كان بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما.
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6 تعليقات
مثل هذه الأخبار تافهة ولا تهم عامة الشعب الذي يعاني الغلاء والكثير من الضروف الصعبة جدا بدأت من كرونا ولن تنتهي….توقيف البناء وتضرر الملايين ممن يشتغلون في القطاع…تسريح العمال من الشركات… اما الرابور والرابورة فمواضيع تافهة.
هدي علاقة حب، مزيان. أنا متافق.ولكن ملي كاتكون بين اولاد الشعب كتسموها الفساد،
والله ما كدبتي
هل ستنفع غزة في شيء؟ اخبار تافهة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الغلاء أصبح يداهمنا من كل حدب وصوب وابناؤنا لم يلتحقوا بعد بفصولهم الدراسية والأمطار لم تهطل بعد ويحاولون إلهاء الشعب بمواضيع تافهة تهم الحياة الشخصية لأشخاص لا أقل ولا أكثر
مخرج أمريكي سأله أحد الصحفيين عن الفن العربي في بلوغ العالمية، فقال لقد بلغوها في قلوب الناس قبل الإعلام، من الخسارة أن الغرب لا يعرفهم، و قال أن من المعجبين بأحمد زكي و محمود عبد العزيز و أحمد راتب ليس لأنهم ممثلين فقط بل لأنهم مبدعين أنظر في وجوهمم جيداً حقاً وصدقا إنهاً تحكي خوالط وجدانية لا يقولونها بملئ الأفواه ولكن تحس بها في داخلك لا محاله ، وأردف قائلا: إنه لمن سوء من الحظ و الظلم أنهم ولدو في بلاد و قارة محكموم عليها أن تبقى تابعة لسياسات معينة لا تقودها للنهظة و النماء. يعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، واحدا من أبرز نجوم السينما العربية على مدار تاريخها. لعب أحمد زكي دور البطولة في عدد من الأفلام التي لا ينساها الجمهور ويأتي فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” ليلمس الجزء العاطفي داخل الشباب هو تحقيق حلم الحب في وسط الظروف المعيشية الصعبة، حيث لمس الفيلم مشكلة الزواج في ظل صعوبة الدخل وعدم تناسبه مع مطالب الزواج، ليلجأ إلى الجواز العرفي من حبيبته في محاولة منه لمواجها .. وجاء فيلم “كابوريا” بقصة “حسن هدهد” الشاب الذي يهوى المكالمة وحلم الوصول إلى الأولومبياد، ووجد تنفيذ حلمه بين حلبات بسيطة في الحي الشعبي الذي يسكن فيه، لتلعب الصدفة في حياته وتحولها 180 درجة ، حيث يمر إمام إحدى بيوت كبار رجال الأعمال ليدعوه للمشاركة في مباريات الملاكمة التي يقيمها داخل بيته مقابل مبالغ مالية ضخمة، ومع الوقت يحقق انتصارات هائلة، ويزيد معها رصيد “هدهد” المالي، لكنه يصطدم بإستغلاله من قبل رجل الأعمال وزوجته ووجد نفسه مجرد ورقة يحركها كما يشاء، ليلقي كل الترف والثراء والأموال التي وصل إليها، ليعود من جديد لايحمل معه سوا كرامته وحلمه الى الحي الشعبي، والاتسمرار في إقامة حلبات الملاكمة البسيطة.