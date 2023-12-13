بعد سلمات أبو البنات.. مسلسل”بين القصور” يجمع محمد خيي والسعدية لديب

نجلاء مزيان: هبة بريس

شرع المخرج المغربي هشام الجباري في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بين القصور”، والذي من المرتقب أن يدخل غمار المنافسة الرمضانية لسنة 2024.

وتدور أحداث العمل الذي يمزج بين “الأكشن” و الدراما و الفكاهة حول حي مغربي تخرجت منه أسماء لامعة في مجالات مختلفة، غير أن “الأنا” و التكبر تجعل هؤلاء الأشخاص ينسون ماضيهم و الحي الذي ترعرعوا فيه.

و جدير بالذكر أن العمل الرمضاني الذي يتم تصوير أغلب مشاهده في الحي المحمدي هو من تأليف السيناريست بشرى مالك،إخراج هشام الجباري، و إنتاج شركة “سبيكتوب”.

ويعرف مشاركة عدد من الممثلين المغاربة أبرزهم، محمد خيي، السعدية لديب، هدى الريحاني، عزيز حطاب، فرح الفاسي، مريم الكرع، ماريا لالواز، سعيد ظريف..وعدد من الوجوه الشابة التي سيتعرف عليها الجمهور المغربي لأول مرة.

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