بعد سلمات أبو البنات.. مسلسل”بين القصور” يجمع محمد خيي والسعدية لديب
نجلاء مزيان: هبة بريس
شرع المخرج المغربي هشام الجباري في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بين القصور”، والذي من المرتقب أن يدخل غمار المنافسة الرمضانية لسنة 2024.
وتدور أحداث العمل الذي يمزج بين “الأكشن” و الدراما و الفكاهة حول حي مغربي تخرجت منه أسماء لامعة في مجالات مختلفة، غير أن “الأنا” و التكبر تجعل هؤلاء الأشخاص ينسون ماضيهم و الحي الذي ترعرعوا فيه.
و جدير بالذكر أن العمل الرمضاني الذي يتم تصوير أغلب مشاهده في الحي المحمدي هو من تأليف السيناريست بشرى مالك،إخراج هشام الجباري، و إنتاج شركة “سبيكتوب”.
ويعرف مشاركة عدد من الممثلين المغاربة أبرزهم، محمد خيي، السعدية لديب، هدى الريحاني، عزيز حطاب، فرح الفاسي، مريم الكرع، ماريا لالواز، سعيد ظريف..وعدد من الوجوه الشابة التي سيتعرف عليها الجمهور المغربي لأول مرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
يقول أحد رواد نظرية “الفن للفن” : لا شيء جميل حقاً إلا إذا كان عديم الفائدة : كل شيء مفيد يكون قبيحاً .. ما رأيكم بذلك، و هل يمكن بالفعل فصل الفن عن المجتمع ألا تخسر الشعوب بذلك أداة مهمة لحفظ إرثها و تطوير حاضرها و بناء مستقبلها ؟ المشكلة هي أن الفن أصبح أداة لتغيير الدوق العام للأسواء و ليس للأصلح أو الأنفع و هنا يكمن أساس الحكاية .
مخرج أمريكي سأله أحد الصحفيين عن الفن العربي في بلوغ العالمية، فقال لقد بلغوها في قلوب الناس قبل الإعلام، من الخسارة أن الغرب لا يعرفهم، و قال أن من المعجبين بأحمد زكي و محمود عبد العزيز و أحمد راتب ليس لأنهم ممثلين فقط بل لأنهم مبدعين أنظر في وجوهمم جيداً حقاً وصدقا إنهاً تحكي خوالط وجدانية لا يقولونها بملئ الأفواه ولكن تحس بها في داخلك لا محاله ، وأردف قائلا: إنه لمن سوء من الحظ و الظلم أنهم ولدو في بلاد و قارة محكموم عليها أن تبقى تابعة لسياسات معينة لا تقودها للنهظة و النماء. يعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، واحدا من أبرز نجوم السينما العربية على مدار تاريخها. لعب أحمد زكي دور البطولة في عدد من الأفلام التي لا ينساها الجمهور ويأتي فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” ليلمس الجزء العاطفي داخل الشباب هو تحقيق حلم الحب في وسط الظروف المعيشية الصعبة، حيث لمس الفيلم مشكلة الزواج في ظل صعوبة الدخل وعدم تناسبه مع مطالب الزواج، ليلجأ إلى الجواز العرفي من حبيبته في محاولة منه لمواجها .. وجاء فيلم “كابوريا” بقصة “حسن هدهد” الشاب الذي يهوى الملاكمة وحلم الوصول إلى الأولومبياد، ووجد تنفيذ حلمه بين حلبات بسيطة في الحي الشعبي الذي يسكن فيه، لتلعب الصدفة في حياته وتحولها 180 درجة ، حيث يمر إمام إحدى بيوت كبار رجال الأعمال ليدعوه للمشاركة في مباريات الملاكمة التي يقيمها داخل بيته مقابل مبالغ مالية ضخمة، ومع الوقت يحقق انتصارات هائلة، ويزيد معها رصيد “هدهد” المالي، لكنه يصطدم بإستغلاله من قبل رجل الأعمال وزوجته ووجد نفسه مجرد ورقة يحركها كما يشاء، ليلقي كل الترف والثراء والأموال التي وصل إليها، ليعود من جديد لايحمل معه سوا كرامته وحلمه الى الحي الشعبي، والاتسمرار في إقامة حلبات الملاكمة البسيطة.