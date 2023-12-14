شركة عالمية تقرر إنشاء مشروع ضخم للطاقة النظيفة في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب جذب كبار المستثمرين في العالم الذين أضحوا يثقون في المملكة عبر ضخ رساميل مالية كبيرة و اسثتمارها في قطاعات مختلفة و في مقدمتها الطاقات المتجددة و الحديثة.

و في هذا الصدد، قررت شركة عالمية للطاقة يوجد مقرها المركزي في السويد و هي شركة “إس تو إتش تو” الاسثتمار في المغرب عبر مصنع ضخم يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، حيث تطمح لإنتاج ما يقارب 500 ألف طن سنويا.

و أنشأت الشركة الإسكندنافية فرعا لها بالمغرب، يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، وتحمل اسم Solar To Hydrogen and Biomass Morocco.

وسيتم تسريع الإنتاج ليصل إلى 500 ألف طن سنويا في عام 2030، باعتماد قدرات المغرب للتقليل من تكاليف إعداد الأراضي وحيازتها و توفير إنتاج أعلى للطاقة بتكلفة أقل، و ذلك لتلبية طلبات السوق الأوروبية.

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