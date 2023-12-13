المندوب الإسرائيلي يرفع رقم هاتف السنوار: “اتصلوا به لإنهاء الحرب”

هبة بريس - وكالات

رفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، لافتة عليها ما قال إنه رقم هاتف قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.

جاء تصرف غلعاد أردان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، خصصت للتصويت على قرار غير ملزم يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال الجلسة، أيدت 153 دولة القرار، وعارضته 10، وامتنعت عن التصويت 23 دولة.

ورفض غلعاد أردان قرار وقف إطلاق النار في غزة، واصفا إياه بأنه “نفاق” قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى” إطالة أمد الموت والدمار في المنطقة” دون أن يوضح كيف سيؤدي إلى ذلك.

واعتبر أن وقف إطلاق النار الحالي سيؤدي إلى “ضمان بقاء حماس”.

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