قبيل انطلاق “الكان”.. إصابة مزراوي تقلق الركراكي

غادر الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ، مباراة فريقه مساء أمس الثلاثاء، أمام مانشستر يونايتد، بين الشوطين إثر تعرضه للإصابة.

وحسب شبكة “تي أون لاين” الألمانية، فإن مزراوي يشتكي من إصابة على مستوى الساق، مبرزة أن اللاعب المغربي غاب عن احتفالات فريقه بالفوز في الفندق.

وأوضح المصدر ذاته، أن مزراوي خضع لفحوصات أولية، ومن المقرر أن يجرى المزيد من الاختبارات الطبية اليوم الأربعاء، بعد عودة الفريق إلى ميونيخ.

وينتظر الطاقم الطبي للمنتخب نتائج الفحوصات، لتحديد موقف المدرب وليد الركراكي قبل شهر من إنطلاق كأس أفريقيا.

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