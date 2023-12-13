إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة

2023-12-13 / 11:27
9
هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، منتصف ليلة يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية، وحجز 03 كيلوغرامات و328 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق، قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية مخبأة بعناية بمقصورة سائق شاحنة للنقل الدولي، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث تم توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة الأغنياء”

أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة…

2023-12-13 / 13:20
Photo of تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

2023-12-13 / 12:22
Photo of استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

2023-12-13 / 10:41
Photo of “التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف الدراسة

“التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف…

2023-12-13 / 09:57
Photo of الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية والغذائية

الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية…

2023-12-13 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من…

2023-12-13 / 09:08
Photo of رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

2023-12-12 / 23:08
Photo of “جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42
Photo of محاكمة “البوصيري ومن معه”…”تأجيل”ورفض للسراح المؤقت

محاكمة “البوصيري ومن معه”…”تأجيل”ورفض للسراح المؤقت

2023-12-12 / 22:24
Photo of فاس …اعتقال برلماني استقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب

فاس …اعتقال برلماني استقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب

2023-12-12 / 21:05

‫9 تعليقات

  6. شكرآ لعناصر الشرطة التي تمكنت من توقيف هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

    رد

  8. يجب حماية هذآ الوطن من هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين افسدوا البلاد وخربوا عقول البشر حتى ننظف البلاد منهم والحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة طويلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

    رد

  9. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر بكثرة هذه المخذرات بشكل كبير وخاصة في المدن الكبرى لهذا يجب محاربة تجار المخدرات بشتى الطرق لمنع اي شخص ادخالها إلى المغرب..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق