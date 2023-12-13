صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 5 أخرين أثناء مباراة لكرة القدم بالبرازيل

توفي لاعب يبلغ من العمر 21 عاماً وأصيب خمسة أخرون بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء لعبهم لمباراة لكرة القدم برسم كأس البرازيل، وفقاً لصحف محلية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.

بدوره تلقى اللاعب كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصعق, وقالت السلطات إن أحد المصابين الأخرين في حالة حرجة.

وفي تعليقه على الحادث قال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو حيث أقيمت المباراة، في بيان، أن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل “كل الجهود” لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp