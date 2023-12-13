مراكش تجمع رجال الأعمال العرب لإطلاق منصة إقليمية لدعم الاسثتمارات

2023-12-13 / 12:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعود مراكش للواجهة خلال شهر دجنبر الجاري، فبعد احتضانها للمهرجان الدولي للفيلم و كذلك حفل جوائز الكاف، ها هي تنظم حدثا اقتصاديا كبير يلتئم من خلاله شمل كبار رجال الأعمال العرب.

و في هذا الصدد، يجتمع رواد الأعمال العرب، في مراكش على مدى ثلاثة أيام، في قمة يبحثون من خلالها عن سبل توفير أزيد من 200 مليون دولار لخلق الدعم والتطوير والخدمات المساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.

و يشارك في هاته القمة العربية الاقتصادية لريادة الأعمال، والتي افتتحت أمس الثلاثاء بمراكش، أكثر من ألف من رواد ورائدات الأعمال ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

وسيتم خلال أشغال قمة مراكش توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص الاسثتمارية في المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

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