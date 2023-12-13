بعد 10 سنوات من العطاء.. نعمان بلعياشي يطرح أول ألبوم له

2023-12-13 / 12:31
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نجلاء مزيان: هبة بريس

موازاة و ذكرى ميلاده الفني العاشر، أعلن الفنان المغربي نعمان بلعياشي عن مفاجأة لجمهوره عبارة عن ألبوم غنائي.

ونشر بلعياشي البرومو الإشهاري لأغنيته الجديدة التي تحمل نفس عنوان الألبوم “حياتي” مرفوقة بالتعليق التالي:”أكثر من عشر سنين ديال المسيرة الفنية، عشر سنين غمرتوني فيها بحب كبير و دعم أكبر.. غيكون عندنا لقاء بأول ألبوم فالمسيرة ديالي بعنوان “حياتي” وهو نفسو عنوان الأغنية الأولى اللي غتسمعوها قريبا باش نختمو بها سنة 2023″.

وواصل قائلا: “بقية الألبوم بكل المفاجآت الجميلة اللي فيه غيكون عندكم معاه موعد فبداية السنة المقبلة.. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والحب ديالكم وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن كنبغيكم بزاف”.

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